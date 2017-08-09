Плановые отключения в Мурманске на 10 августа
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 10 августа.
Остановка котельных:
с 8 часов 1 августа до 24 часов 31 августа – остановка Угольной котельной – (ул. Смирнова,16, 20, 22) – 3 дома.
Опрессовка тепловых сетей:
с 8.00 7 августа до 24.00 11 августа - опрессовка тепловых сетей от ЦТП ул. Шевченко, 26а (АО «МЭС») – 13 домов;
с 8.00 7 августа до 24.00 11 августа - опрессовка тепловых сетей от ЦТП ул. Бондарная, 12а (АО «МЭС») – 27 домов;
С 8.00 7 августа до 24.00 11 августа - опрессовка тепловых сетей от ЦТП ул. Прибрежная, 17/1 (АО «МЭС») – 9 домов;
с 8.00 7 августа до 24.00 11 августа - опрессовка тепловых сетей от Восточной котельной – 458 домов.
От горячего водоснабжения:
9.00 – 17.00 - мкр.Росляково, ул. Советская, 9, 5.
От газоснабжения:
9.30 – до выполнения - ул. Пономарева, 1/16, 3
От электроснабжения:
9.00 – 11.00 - ул. Полярной Правды, 2.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.