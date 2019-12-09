Плановые отключения в Мурманске на 10 декабря
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 10 декабря.
От горячего водоснабжения и теплоснабжения:
0.00 – 06.00 - просп. Ленина, 80, 82; ул. Воровского, 4/22, 5/23; ул. Коминтерна, 5, 7, 9/1, 11/2; ул. Комсомольская, 4, 6; ул. Ленинградская, 20, 24; ул. Самойловой, 7, 9, 16, 18.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 9 декабря до выполнения работ 10 декабря - ул. Олега Кошевого, 22, 24;
с 9.00 9 декабря до выполнения работ 11 декабря - ул. Героев Рыбачьего, 35 корп. 2; ул. Шабалина, 59, 61.
От холодного и горячего водоснабжения:
с 10.00 10 декабря до выполнения работ - ул. Героев Рыбачьего, 35 корп. 1;
9.00 – 13.00 - ул. Капитана Маклакова, 48.
От газоснабжения:
9.30 – 16.30 - ул. Героев Рыбачьего, 35; ул. Трудовые Резервы, 9; просп. Героев-североморцев, 31; ул. Александра Невского, 88, 92, 98.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.