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Мурманская область. Арктика07.07.17 17:48

Плановые отключения в Мурманске на 10 июля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 10 июля.

Остановка котельных:

с 8 часов 27 июня до 24 часов 10 июля – полная остановка Южной котельной (ПАО «МТЭЦ»)  – 564 дома;

c 8 часов 4 июля до 24 часов 17 июля – остановка котельной «Северная» – 492 дома;

с 8 часов 11 июля до 24 часов 24 июля – полная остановка Восточной котельной - 458 домов.

Опрессовка тепловых сетей:

с 8 часов 10 июля до 24 часов 14 июля – опрессовка тепловых сетей от ЦТП ул. Шевченко, 26а (АО «МЭС») – 13 домов;

с 8 часов 10 июля до 24 часов 14 июля – опрессовка тепловых сетей от ЦТП ул. Бондарная, 12а  (АО «МЭС») – 27 домов;

с 8 часов 10 июля до 24 часов 14 июля – опрессовка тепловых сетей от ЦТП ул. Прибрежная, 17/1   (АО «МЭС») – 9 домов;

с 8 часов 11 июля до 24 часов 13 июля – опрессовка тепловых сетей от котельной  п.Абрам-мыс (АО «МЭС»)  - 17 домов.

От холодного водоснабжения:

9.30 – 16.00 - ул. Лобова, 43, 43 (корп. 1).

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

 

 

 

 

 

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