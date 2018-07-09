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Мурманская область. Арктика09.07.18 17:50

Плановые отключения в Мурманске на 10 июля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 10 июля.

Опрессовка тепловых сетей:

с 8.00 10 июля до  24.00 13 июля -  испытания на тепловые потери от котельной «Абрам-Мыс» – 16 домов.

Остановка котельных:

с 8.00 3 июля до 24.00 16 июля -  остановка от Северной котельной (АО «МЭС») - 492 дома;

с 9.00 10 июля до 24.00 23 июля - остановка от Центральной котельной (ПАО «МТЭЦ») - 332 дома.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 16.00 - ул. Баумана, 1, 3.

От газоснабжения:

9.30 – 16.30 – просп. Кольский, 62; ул. Шевченко, 7б.

От электроснабжения:

9.00 – 17.00 - ул. Гаджиева, 16;

3.00 – 1.30 (11 июля) - ул. Книповича, 39, 47.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

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