Плановые отключения в Мурманске на 10 мая

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 10 мая.

От горячего водоснабжения и отопления:

9.00 – 14.00 – просп. Кольский, 161, 162;ул. Героев Рыбачьего, 9; ул. Капитана Орликовой, 34; ул. Полярный Круг, 4;; ул. Спортивная, 7/6;

9.00 – 15.00 - ул. Капитана Копытова, 31, 32;

9.00 – 16.00 - ул. Ивченко, 5, 7, 9, 11, 13, 17.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 10 мая до 17.00 11 мая - ул. Ломоносова, 10 корп. 1.

От холодного водоснабжения:

10.00 – 23.00 – просп. Ленина, 39, 43.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.