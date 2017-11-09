Мурманская область. Арктика09.11.17 17:50
Плановые отключения в Мурманске на 10 ноября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 10 ноября.
От горячего водоснабжения и отопления:
9.00 — 16.00 - ул. Адмирала Лобова, 36; ул. Нахимова, 11а.
От горячего водоснабжения:
9.00 — 16.00 - ул. Шабалина, 19, 21, 35;
9.00 — 20.00 - ул. Кильдинская, 9; ш. Верхнеростинское, 11, 13, 15, 17.
От холодного водоснабжения:
8.30 — 15.00 - ул. Зелёная, 32, 34;
9.00 — 23.00 - пр-д. Речной, 2; ул. Ивченко, 8; ул. Свердлова, 49.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-ФоторепортажXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчанПервая вода для мощной «Сибири»Мурманск встречает День рыбака запахом трески
-Нам интересно Ваше мнение30.10.17: Концентрация углекислого газа в атмосфере Земли достигла самого высокого за последние 800 тысяч лет уровня, сообщает Всемирная метеорологическая организация, обещая людям серьёзные изменения климата. Кто больше всего виноват в этом?Проголосовало: 562 человека
-
Последние комментарии
Ольга
08.11.17 16:17
В Казани управляющая компания Вахитовского района не выполняет обязательств, за которые мы ежемесячно платим немалые суммы: подвалы наших домов в аварийном состоянии, полно воды и тараканов, вся прово
Комментарий к новости:Что управляющая компания обязана делать бесплатно?
Дмитрий
07.11.17 14:46
А обслуживающему персоналу - медсёстрам, уборщицам, инженерно-техническому - инженерам, техникам, которые обслуживают медтехнику, работникам службы медгазов, которые обслуживают газовые сети, работни
Комментарий к новости:Программа «Арктический доктор» - инициатива сверхактуальная
Елена И
06.11.17 19:20
Ну, понятно, свои же сдали, надоело дань платить. Гнать мошенников из МЧС!
-Скоро в эфире21:30Новости. Информационная программа.22:00«Отмена всех ограничений». Художественный сериал, 12 серия (12+)22:55«Проще говоря». Тематическая программа (12+)
-PRO ДеньгиВ магазинах региона подешевели яблоки, капуста и морковь-PRO ВалютуКурс евро вырос на 8 копеек-PRO ЭнергетикуВ Мурманске начался капитальный ремонт теплосети в Долине Уюта-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 10 ноября-PRO Нефть и газ3-8 долларов за баррель - себестоимость добычи нефти в России-PRO ЗаконыПродолжают ужесточать требования к деятельности управляющих компаний