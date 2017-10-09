Плановые отключения в Мурманске на 10 октября

Анна Радева В доме 45 по улице Буркова (последний подъезд кв.65 - 88) сложилась аварийная ситуация - прохудилась канализация настолько, что от вони жить невозможно совсем. Сейчас ещё мы можем открывать окна в под Комментарий к новости: Что управляющая компания обязана делать бесплатно?

Алексей ТЖС "Комарова 125" г. Челябинск уже 4 года "грабит" жителей МКД. Денежные средства растрачиваются на зарплату "мёртвых душ" (в штате ТСЖ числится более 20 человек) и всевозможные ликвидации "аварий", Комментарий к новости: Что управляющая компания обязана делать бесплатно?