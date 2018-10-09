Плановые отключения в Мурманске на 10 октября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 10 октября.
От горячего водоснабжения и отопления:
С 9 часов 9 октября до 16 часов 11 октября – переулок Якорный, 6, 14;
09.00 - 18.00 - ул. Дзержинского, 2/33, ул. Шмидта, 33А.
От холодного водоснабжения:
08.00 - 17.00 - ул. Адмирала Ушакова, 7 (корп. 2).
От газоснабжения:
09.30 - 16.00 - ул. Генерала Фролова, 13, 15/55, ул. Полярные Зори, 31 (корп. 2), ул. Александрова, 4/1, ул. Гаджиева, 11.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.