Плановые отключения в Мурманске на 10 сентября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 10 сентября.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 9 сентября до 16.00 10 сентября - ул. Зои Космодемьянской, 12, 14;
с 23.00 9 сентября до 6.00 10 сентября - ул. Колхозная, 12; ул. Спортивная, 7/6, 13; ул. Фрунзе, 7, 11; ул. Халтурина, 1, 3.
От холодного водоснабжения:
9.30 – 14.00 - ул. Челюскинцев, 31, 33, 35, 37, 39.
От газоснабжения:
9.30 – 16.30 - просп. Кольский, 43, 45; ул. Аскольдовцев, 16, 18; ул. Чумбарова-Лучинского, 21, 23, 25.
От электроснабжения
с 11.00 10 сентября до выполнения работ 10 сентября - ул. Свердлова 12 корп. 3.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.