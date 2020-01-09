Мурманская область. Арктика09.01.20 17:46
Плановые отключения в Мурманске на 10 января
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 10 января.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 9 января до 16.00 10 января - ул. Олега Кошевого, 8, 16 корп. 2.
От газоснабжения:
9.30 – 16.30 – просп. Кольский, 171, 173; ул. Каменная, 2 корп. 3; просп. Героев-североморцев, 9 корп. 1, 11 корп. 2, 69, 73;
10.00 – 16.00 - ул. Коммуны, 16/14.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
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