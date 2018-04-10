Плановые отключения в Мурманске на 11 апреля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 11 апреля.
От холодного и горячего водоснабжения:
9.00 – 13.00 - просп. Кольский, 218, 220, 222; ул. Капитана Копытова, 4, 5, 7.
От холодного водоснабжения:
8.30 – 23.59 - ул. Самойловой, 14а;
9.30 – 10.30 - ул. Адмирала Ушакова, 5 корп. 1.
От газоснабжения:
9.30 – 16.30 - ул. Капитана Копытова, 41, 42; ул. Книповича, 42; ул. Александрова, 24/1, 22; ул. Гаджиева, 12, 16.
От электроснабжения:
10.00 – 11.00 - ул. Челюскинцев, 17/24.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.