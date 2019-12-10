Плановые отключения в Мурманске на 11 декабря
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 11 декабря.
От горячего водоснабжения:
с 15.35 10 декабря до выполнения работ 11 декабря – ул. Капитана Пономарева, 12.
От холодного и горячего водоснабжения:
9.00 – 15.00 - ул. Новое Плато, 5, 7.
От холодного водоснабжения:
9.00 – 23.59 - ул. Домостроительная, 2а, 24, 30, 34; Верхнеростинское шоссе, 51, 55.
От газоснабжения:
9.30 – 16.30 - ул. Капитана Пономарева, 9 (корп. 1, 2); ул. Ломоносова, 1/13; просп. Кирова, 20, 20а; ул. Гагарина, 19, 25; ул. Александра Невского, 89.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.