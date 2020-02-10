Плановые отключения в Мурманске на 11 февраля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 11 февраля.
От горячего водоснабжения и теплоснабжения:
9.00 – 16.00 – просп. Кольский, 154, 156; ул. Инженерная, 12.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 10 февраля до 16.00 12 февраля - ул. Героев Рыбачьего, 19, 20, 21, 22, 23;
с 12.00 10 февраля до выполнения работ 11 февраля - ул. Сафонова, 17.
От холодного водоснабжения:
9.00 – 17.00 - ул. Гагарина, 4; просп. Героев-североморцев, 23/2, 25, 27, 29, 31.
От газоснабжения:
9.30 – 16.00 - ул. Павлова, 5, 9; ул. Полярные Зори, 2, 3, 5; ул. Свердлова, 8 корп. 2, 8 корп. 3; ул. Хлобыстова, 23, 25.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.