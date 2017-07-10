Сухопутных территорий Арктической зоны Российской Федерации стало больше8-летний мальчик упал в реку Нива. Ведутся поиски
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика10.07.17 17:51

Плановые отключения в Мурманске на 11 июля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 11 июля.

Остановка котельных:

c 8 часов 4 июля до 24 часов 17 июля – остановка котельной «Северная» – 492 дома;

с 8 часов 11 июля до 24 часов 24 июля – полная остановка Восточной котельной - 458 домов.

Опрессовка тепловых сетей:

с 8 часов 10 июля до 24 часов 14 июля – опрессовка тепловых сетей от ЦТП ул. Шевченко, 26а (АО «МЭС») – 13 домов;

с 8 часов 10 июля до 24 часов 14 июля – опрессовка тепловых сетей от ЦТП ул. Бондарная, 12а  (АО «МЭС») – 27 домов;

с 8 часов 10 июля до 24 часов 14 июля – опрессовка тепловых сетей от ЦТП ул. Прибрежная, 17/1   (АО «МЭС») – 9 домов;

с 8 часов 11 июля до 24 часов 13 июля – опрессовка тепловых сетей от котельной  п.Абрам-Мыс (АО «МЭС»)  - 17 домов.

От холодного и горячего водоснабжения:

9.00 – 12.00 - ул. Орликовой, 2;

9.00 – 18.00 - ул. Орликовой, 4.

От холодного водоснабжения:

2.00 – 23.59 - ул. Невского, 2,4, 5, 55; Нижнеростинское шоссе, 1, 6, 28, 30, 39, 77; Портовый переулок, 2.

От газоснабжения:

9.30 – 16.00 - ул. Генералова, 7/26, 12, 18, 25, 27.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

-АналитикаВнешние факторы оказывают всё большее влияние на курс рубляТолько в правительстве умеют посчитать бедных так, что их становится меньшеСам себе работник - самозанятые игнорируют уведомительный порядок получения статуса
-ФоторепортажМурманск встречает День рыбака запахом трески
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееДепутаты разные нужны, депутаты разные важны
-Слово не воробей...Хорошо бы поучиться у североамериканских индейцев
-Нам интересно Ваше мнение
08.07.17: Российские и зарубежные СМИ уделили большое внимание рукопожатию Путина и Трампа во время саммита G20 в Гамбурге. А что вы разглядели в этом событии?Проголосовало: 216 человек
-Ходят слухи…Алексей Навальный «вьёт гнездо» в Мурманске
-

Последние комментарии

Антон
10.07.17 21:31
А что делать с дорогой к богатствам Арктики, которую построили несколько лет назад? Давайте памятник сначала построим с табличкой, что здесь похоронены мечты жителей Териберки о процветании, обещанные
Комментарий к новости:В Териберке пройдёт III Арктический фестиваль «Териберка. Новая жизнь»
MotoRin
10.07.17 17:45
мир запутался в осознании дальнейшего пути развития, российские экономисты противоречат друг другу, а тут решили разворошить медвежий угол. не перевелись фантасты в Заполярье!
Комментарий к новости:В Териберке пройдёт III Арктический фестиваль «Териберка. Новая жизнь»
vitt51
10.07.17 16:24
круто, быстрей бы это внедряли везде
Комментарий к новости:Банкоматы распознают своих клиентов по лицу
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире23:30«Проще говоря». Тематическая программа (12+)23:55«Tele Travel». Информационная программа (12+)00:00«Вне зоны». Тележурнал о путешествиях (12+)07:00Мультфильмы (0+)07:30«Проще говоря». Тематическая программа (12+)08:00«Доктор И». Ток-шоу о здоровье (12+)
-PRO ДеньгиБанкоматы распознают своих клиентов по лицуРоссияне беднеют: деньги в банки не несут, скоро начнут выносить-PRO ВалютуКурс евро снизился на 17 копеек, а доллара – почти на 8 копеекДоллар и евро начали торги сегодня снижением-PRO ЭнергетикуИз-за ЧП на подстанции № 5 в Мурманске ночью центральная часть города была без электроснабженияКольская АЭС отмечена золотой медалью «100 лучших организаций России. Экология и экологический менеджмент»-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 11 июляПлановые отключения в Мурманске на 10 июля-PRO Нефть и газСПБУ «Амазон» не нашлось работы в Арктике, или Почему ООО «Газпром геологоразведка» приглашает специалистов из Китая?Норвегия выставила на торги 93 участка нефтяных месторождений в Баренцевом море-PRO ЗаконыЗаконотворцы хотят дать послабление должникамДепутаты, поработав над социальными законопроектами, отправились на отдых
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения
Яндекс.Метрика