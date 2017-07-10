Плановые отключения в Мурманске на 11 июля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 11 июля.

Остановка котельных:

c 8 часов 4 июля до 24 часов 17 июля – остановка котельной «Северная» – 492 дома;

с 8 часов 11 июля до 24 часов 24 июля – полная остановка Восточной котельной - 458 домов.

Опрессовка тепловых сетей:

с 8 часов 10 июля до 24 часов 14 июля – опрессовка тепловых сетей от ЦТП ул. Шевченко, 26а (АО «МЭС») – 13 домов;

с 8 часов 10 июля до 24 часов 14 июля – опрессовка тепловых сетей от ЦТП ул. Бондарная, 12а (АО «МЭС») – 27 домов;

с 8 часов 10 июля до 24 часов 14 июля – опрессовка тепловых сетей от ЦТП ул. Прибрежная, 17/1 (АО «МЭС») – 9 домов;

с 8 часов 11 июля до 24 часов 13 июля – опрессовка тепловых сетей от котельной п.Абрам-Мыс (АО «МЭС») - 17 домов.

От холодного и горячего водоснабжения:

9.00 – 12.00 - ул. Орликовой, 2;

9.00 – 18.00 - ул. Орликовой, 4.

От холодного водоснабжения:

2.00 – 23.59 - ул. Невского, 2,4, 5, 55; Нижнеростинское шоссе, 1, 6, 28, 30, 39, 77; Портовый переулок, 2.

От газоснабжения:

9.30 – 16.00 - ул. Генералова, 7/26, 12, 18, 25, 27.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.