Плановые отключения в Мурманске на 11 июля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 11 июля.

Опрессовка тепловых сетей:

с 8.00 10 июля до 24.00 13 июля - испытания на тепловые потери от котельной «Абрам-Мыс» – 16 домов.

Остановка котельных:

с 8.00 3 июля до 24.00 16 июля - остановка от Северной котельной (АО «МЭС») - 492 дома;

с 9.00 10 июля до 24.00 23 июля - остановка от Центральной котельной (ПАО «МТЭЦ») - 332 дома.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.