Мурманская область. Арктика10.07.18 17:46
Плановые отключения в Мурманске на 11 июля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 11 июля.
Опрессовка тепловых сетей:
с 8.00 10 июля до 24.00 13 июля - испытания на тепловые потери от котельной «Абрам-Мыс» – 16 домов.
Остановка котельных:
с 8.00 3 июля до 24.00 16 июля - остановка от Северной котельной (АО «МЭС») - 492 дома;
с 9.00 10 июля до 24.00 23 июля - остановка от Центральной котельной (ПАО «МТЭЦ») - 332 дома.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
Комментарии
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Последние комментарии
Пантелей
10.07.18 12:45
С***и, а через какую дырку в полу эта грязная вода отводится? Покажите мне это отверстие для общедомового воодведения!
Старожил
10.07.18 07:15
Напрягается торговый порт, старается бороться с запылением города, но всё равно им придётся переносить свою работу на западный берег. Надо уходить из центра города!
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Николай
09.07.18 20:47
Арктик ТВ, поздравляю с победой в суде! У Вас отличная группа поддержки!
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