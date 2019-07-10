Плановые отключения в Мурманске на 11 июля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 11 июля.

Остановка котельных:

с 0.00 2 июля до 24.00 15 июля - остановка от Северной котельной (АО «МЭС») – 492 дома;

с 8.00 9 июля до 24.00 22 июля - остановка от Центральной котельной (ПАО «МТЭЦ») – 332 дома.

Испытания на тепловые потери:

с 8.00 9 июля до 24.00 11 июля - испытания на тепловые потери от котельной «Абрам-Мыс» (АО «МЭС») – 16 домов;

с 8.00 10 июля до 24.00 12 июля - испытания на тепловые потери Восточной котельной (ПАО «МТЭЦ») – 458 домов.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 18.00 - ул. Генерала Фролова, 15/55, 14, 12, 16, 10, 13а;

9.00 – 18.00 - ул. Павлова, 57, 59.

От газоснабжения:

9.30 – 16.00 - ул. Книповича, 21; ул. Новое Плато, 8; ул. Коминтерна, 15.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.