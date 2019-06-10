Плановые отключения в Мурманске на 11 июня

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 11 июня.

Опрессовка тепловых сетей:

с 10 июня до выполнения работ 11 июня - опрессовка тепловых сетей от ЦТП «Северной промзоны» (АО «МЭС»);

с 10 июня до выполнения работ 13 июня - опрессовка тепловых сетей от котельной «Посёлок Роста» (АО «МЭС») - 114 домов.

с 11 июня до выполнения работ 17 июня - опрессовка тепловых сетей от Центральной котельной (ПАО «МТЭЦ») – 332 дома;

с 8.00 11 июня до 24.00 17 июня - опрессовка тепловых сетей от ЦТП «Просп. Кирова, 31б» (АО «МЭС») - 7 домов;

с 8.00 11 июня до 24.00 17 июня - опрессовка тепловых сетей от ЦТП «Ул. Генералова, 2а» (АО «МЭС») - 16 домов.

От горячего водоснабжения:

с 15.30 10 июня до выполнения работ 13 июня - ул. Папанина, 22;

9.00 – 13.00- ул. Кильдинская, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25; Верхнеростинское шоссе, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17.

От газоснабжения:

9.00 – 17.00 - ул. Молодёжная (мкр. Росляково), 15.

От электроснабжения.

9.00 – 11.00 - ул. Новое Плато, 13.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.