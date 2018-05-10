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Мурманская область. Арктика10.05.18 17:50

Плановые отключения в Мурманске на 11 мая

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 11 мая.

От горячего  водоснабжения и отопления:

9.00 - 14.00 – просп.  Кольский, 210, 212; ул. Капитана Орликовой, 37, 38; ул. Олега Кошевого, 4, 8; ул. Халтурина, 1;

9.00 - 15.00 -  ул. Капитана Копытова, 28, 29, 30;

9.00 - 17.00 -  ул. Нахимова, 23.

От горячего  водоснабжения:

с 9.00 10 мая  до 17.00 11 мая - ул. Ломоносова, 10 корп. 1.

От холодного водоснабжения:

8.30 - 23.00 -  ул. Старостина, 4, 6, 8, 10;

9.00 - 23.00 -  ул. Нахимова, 8, 10; ул. Жуковского, 4, 5.

От газоснабжения:

9.30 - 16.30 -  ул. Шестой Комсомольской Батареи, 45, 53; ул. Олега Кошевого, 20, 24; ул. Книповича, 61 к1, 61 корп. 2, 61 корп. 3; ул. Калинина, 45, 47, 59, 63, 71;

10.00 - 15.00 – просп. Кольский, 200.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

 

 

 

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