Плановые отключения в Мурманске на 11 ноября

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Екатерина Батареи холодные,в квартире холодно, ребенок болеет сопли,в школу ходим далеко мёрзнет придем домой и там холодно. За что платим не понятно. Когда будет тепло? Гвардейская 11, квартира 27. Комментарий к новости: Телефон «горячей линии» по горячей теме