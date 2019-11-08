Плановые отключения в Мурманске на 11 ноября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 11 ноября.
От горячего водоснабжения:
с 8.00 11 ноября до выполнения работ 12 ноября - ул. Капитана Орликовой, 20, 21;
с 8.00 11 ноября до 16.00 13 ноября - ул. Бабикова, 12; ул. Героев Рыбачьего, 35 корп. 2.
От холодного и горячего водоснабжения:
8.30 – 23.30 - Театральный бульвар, 8.
От холодного водоснабжения:
9.00 – 13.30 – просп.Ленина, 2, 4, 8; просп.Кирова, 44;
9.00 – 23.00 - ул. Жуковского, 16; ул. Набережная, 15.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.