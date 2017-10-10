Мурманская область. Арктика10.10.17 17:50
Плановые отключения в Мурманске на 11 октября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 11 октября.
От горячего водоснабжения и отопления:
9.00 - 16.00 - просп. Героев-североморцев, 3 корп. 2, 5 корп. 2.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 11тбря до 16.00 12 октября - просп. Кольский, 24.
От газоснабжения
9.30 - 16.00 - ул. Дзержинского, 2/33, 6; ул. Гагарина, 3; ул. Халатина, 20.
От электроснабжения:
11.00 - 14.00 – просп. Кольский, 80.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
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