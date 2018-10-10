Плановые отключения в Мурманске на 11 октября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 11 октября.
От горячего водоснабжения и отопления:
С 9 часов 9 октября до 16 часов 11 октября - переулок Якорный, 6, 14;
09.00 - 13.30 - ул. Щербакова, 16;
09.00 - 16.00 - ул. Профсоюзов, 17/12.
От холодного водоснабжения:
09.00 - 23.00 - ул. Николаева, 1/9, 3.
От газоснабжения:
09.30 - 16.00 - ул. Полухина, 9, 9А, ул. Полярные Зори, 35 (корп. 2), ул. Александрова, 8, 16, ул. Гаджиева, 13.
От электроснабжения:
09.00 - 16.00 - ул. Героев Рыбачьего, 31, 33, 34, 35 (корп. 1, 2, 3), ул. Капитана Пономарева, 9 (корп. 2).
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.