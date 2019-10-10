Плановые отключения в Мурманске на 11 октября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 11 октября.

От горячего водоснабжения и теплоснабжения:

9.00 – 16.00 - ул. Александрова, 16, 18, 20, 22, 24/1; ул. Аскольдовцев, 3, 5, 7, 9/22; ул. Халатина, 16, 20.

От горячего водоснабжения:

с 14.00 9 октября до выполнения работ 11 октября - пер. Якорный, 14;

с 9.00 10 октября до 16.00 11 октября - ул. Зои Космодемьянской, 12, 14.

От холодного и горячего водоснабжения:

10.00 – 11.00 - ул. Крупской, 22.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 16.00 - просп. Кольский, 104 корп. 4, 106 корп. 1, 106 корп. 2, 106 корп. 3, 106 корп. 4, 108 корп. 1, 108 корп. 2, 108 корп. 3; ул. Книповича, 3/6, 5;

9.00 – 17.00 - ул. Ростинская, 7, 9.

От газоснабжения:

9.30 – 16.30 - ул. Полухина, 9, 9а; ул. Полярные Зори, 25 корп. 2; ул. Гагарина, 3, 31; ул. Гаджиева, 13.

От электроснабжения:

10.00 – 12.00 - ул. Свердлова, 2 корп. 3, 14 корп. 1;

13.30 – 15.00 - ул. Халтурина, 33.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.