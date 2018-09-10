Плановые отключения в Мурманске на 11 сентября

гость Сбер всегда поддерживает проекты в сфере культуре и спорта. С него другим организациям нужно брать пример! Комментарий к новости: Сбербанк выступает партнёром фестиваля спорта «Гольфстрим»

Слепнева Меркурий очень хорошая система , но с момента создания 2014г ,на местах ещё дублируют справки о перемещении животных в бумажном варианте !!! 35 дней ждала справку Ў Комментарий к новости: «Меркурий» лишит удобных «врачей» приработка