Плановые отключения в Мурманске на 11 сентября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 11 сентября.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 11 сентября до 16.00 12 сентября - пр-д. Молодёжный, 11;
9.00 – 13.00 – просп. Кольский, 38;
9.00 – 17.00 - ул. Свердлова, 6 корп. 3, 8 корп. 5, 8 корп. 6.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 17.00 - ул. Скальная, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 13, 13а, 15а;
9.00 — 23.59 - ул. Александра Невского, 2, 5, 55; ш. Нижнеростинское, 30, 39, 77.
От газоснабжения:
9.30 — 16.30 – просп. Кольский, 43, 45; ул. Новое Плато, 16, 18; ул. Аскольдовцев, 5; ул. Чумбарова-Лучинского, 15, 17, 19.
От электроснабжения:
9.30 — 12:00 - ул. Книповича, 39 корп. 3;
9.00 — 17:00 - ул. Гарнизонная, 20, 22.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.