Плановые отключения в Мурманске на 11 сентября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 11 сентября.
От горячего водоснабжения:
с 8.00 11 сентября по 16.00 13 сентября – просп. Кольский, 108 корп. 1, 108 корп. 2, 108 корп. 3;
8.30 – 17.00 - ул. Капитана Орликовой, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13.
От холодного водоснабжения:
9.00 – 17.00 - ул. Шевченко, 11, 11а;
9.00 – 18.00 - ул. Свердлова, 40 корп. 1, 40 корп. 2, 40 корп. 3, 40 корп. 4, 40 корп. 5.
От газоснабжения:
9.30 – 16.30 - ул. Новое Плато, 16а; просп.Кольский, 47, 49; ул. Чумбарова-Лучинского, 18, 27;
10.00 – 17.00 - ул. Аскольдовцев, 27.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.