Плановые отключения в Мурманске на 11 января
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 11 января.
От холодного и горячего водоснабжения:
9.00 - 13.00 - ул. Героев Рыбачьего, 35 корп. 3.
От холодного водоснабжения:
9.00 - 17.00 - ул. Адмирала Лобова, 43, 43 корп. 1, 43 корп. 2, 43 корп. 3, 45.
От газоснабжения:
9.00 - 16.00 - просп. Героев-североморцев, 15 корп. 2, 71, 75;
10.00 - 16.00 - ул. Коминтерна, 9/1.
От электроснабжения:
10.00 - 12.00 - ул. Адмирала Лобова, 11 корп. 4;
11.00 - 14.00 - ул. Капитана Орликовой, 7.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.