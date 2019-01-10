Плановые отключения в Мурманске на 11 января
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 11 января.
От горячего водоснабжения:
9.00 9 января до выполнения 11 января - ул. Героев Рыбачьего, 31, 33, 34;
с 13.30 10 января до выполнения 11 января - ул. Книповича, 22.
От холодного и горячего водоснабжения:
9.00 – 11.00 - ул. Крупской, 42, 44, 46.
От газоснабжения:
9.30 – 16.30 - просп. Кольский, 218, 220, 222; ул. Зелёная, 47; просп. Героев-североморцев, 15 корп. 2, 71, 75;
10.00 – 15.00 - ул. Комсомольская, 3.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.