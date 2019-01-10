Плановые отключения в Мурманске на 11 января

Горожанка. Доброй ночи. С интересом горожане и гости города-героя послушали, а затем и посмотрели интервью директора МБУ КШМ в программе «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD». Очень содержательное интерв Комментарий к новости: ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: В кадетской школе плюсов много - Сергей Цветков

Оксана Добрый день! Обратилась в УК с вопросом очистки козырька балкона от наледи (5 этаж, внешняя сторона дома). Ответ: это не входит в наши обязанности, решайте в частном порядке. Сами счистить наледь не с Комментарий к новости: Что управляющая компания обязана делать бесплатно?