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Мурманская область. Арктика11.04.18 17:50

Плановые отключения в Мурманске на 12 апреля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 12 апреля.

От холодного  водоснабжения:

9.00 – 17.00 - ул. Адмирала Ушакова, 5 корп. 1.

От газоснабжения:

9.30 – 16.30 - ул. Гагарина, 9 корп. 2; ул. Капитана Копытова, 40, 42, 43; ул. Книповича, 44; ул. Нахимова, 15, 23; пер. Арктический, 8, 10, 14, 16; ул. Халатина, 21; ул. Шмидта, 39/1.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

 

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