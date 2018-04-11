Мурманская область. Арктика11.04.18 17:50
Плановые отключения в Мурманске на 12 апреля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 12 апреля.
От холодного водоснабжения:
9.00 – 17.00 - ул. Адмирала Ушакова, 5 корп. 1.
От газоснабжения:
9.30 – 16.30 - ул. Гагарина, 9 корп. 2; ул. Капитана Копытова, 40, 42, 43; ул. Книповича, 44; ул. Нахимова, 15, 23; пер. Арктический, 8, 10, 14, 16; ул. Халатина, 21; ул. Шмидта, 39/1.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
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Последние комментарии
Ваня
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Иван, разверните свою мысль
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петя
06.04.18 19:17
в прокуратуре он был подчиненный, поэтому и говорил, как начальство велело. а не согласных с ним, в лучшем случае, увольняют со собственному. давно не секрет, что в следствии по звонку "сверху" дела
art
06.04.18 13:42
заказ Царицы Марфы не иначе
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