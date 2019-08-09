Плановые отключения в Мурманске на 12 августа

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 12 августа.

Остановка котельных:

с 8.00 23 июля до 24.00 12 августа – остановка котельной ТЦ «Росляково-1» (МУП «Североморские теплосети») – 67 домов;

с 0.00 1 августа до 24.00 14 августа – остановка котельной «Роста» (АО «Мурманэнергосбыт») – 114 домов;

с 8.00 22 июля до 24.00 23 августа - остановка котельной АО «ММРП» – 18 домов.

Опрессовка тепловых сетей:

с 8.00 8 августа до 24.00 9 августа - опрессовка теплосети Котельная ТЦ «Росляково Южное» - 12 домов;

с 8.00 6 августа до 24.00 12 августа - опрессовка теплосети от Южной котельной (ПАО «МТЭЦ») – 564 дома;

с 8.00 13 августа до 24.00 19 августа - остановка Восточной котельной (ПАО «МТЭЦ») – 458 домов.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.