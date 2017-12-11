Плановые отключения в Мурманске на 12 декабря
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 12 декабря.
От горячего водоснабжения и отопления:
9.00 – 17.00 - ул. Свердлова, 2 корп. 3, 2 корп. 4, 2 корп. 7;
10.00 – 17.00 - ул. Анатолия Бредова, 17.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 11 декабря по 17.00 13 декабря - ул. Бабикова, 4;
с 9.00 11 декабря по 17.00 12 декабря - ул. Бабикова, 7.
От газоснабжения:
9.30 – 16.30 - просп. Кирова, 24, 24б; ул. Александрова, 40; ул. Чумбарова-Лучинского, 50.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.