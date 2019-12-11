Плановые отключения в Мурманске на 12 декабря

Пусть ОНФ дополнительно проверит, как и почему два здания бывших общежитий ММУ "исчезли", и как здание бывшего управления судоверфи вдруг стало жилым и пригодным для проживания...

Илья

По улице Свердлова тротуары не чистились вообще, когда снега было совсем мало. В дорожное управление звонили, и просили почистить - они плевать хотели на чьи-то "хотелки". А теперь тротуары совсем неп