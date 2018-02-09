Мурманская область. Арктика09.02.18 17:50
Плановые отключения в Мурманске на 12 февраля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 12 февраля.
От горячего водоснабжения:
с 9 часов 12 февраля до 16 часов 14 февраля - Кольский проспект, 165, 171, 173.
От холодного водоснабжения:
9.00 – 17.00 - ул. Адмирала Лобова, 43, 43 корп. 1, 43 корп. 2, 43 корп. 3, 45.
От электроснабжения:
9.00 – 15.00- ул. Хлобыстова, 28 корп. 2.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
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