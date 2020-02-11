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Мурманская область. Арктика11.02.20 17:50

Плановые отключения в Мурманске на 12 февраля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 12 февраля.

От горячего водоснабжения и теплоснабжения:

9.00 – 12.00 - ул. Баумана, 39, 41;

9.00 – 17.00 - ул. Адмирала флота Лобова, 31 корп. 1, 31 корп. 2;  ул. Адмирала Ушакова, 1, 3, 5 корп. 1.

От горячего водоснабжения:

с 10.00 10 февраля  до 10.00 12 февраля -  ул. Героев Рыбачьего, 55, 57;

с 9.00 11 февраля  до 16.00 14 февраля - ул. Шабалина, 47;

с 9.00 12 февраля  до 16.00 13 февраля -  ул. Героев Рыбачьего, 18;

с 9.00 12 февраля  до 16.00 14 февраля - ул. Героев Рыбачьего, 26.

От газоснабжения:

9.30 – 16.30 - ул. Генерала Щербакова, 4;  ул. Полярные Зори, 6, 7;  ул. Свердлова, 8 корп. 4; ул. Воровского, 13; ул. Хлобыстова, 27, 29.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

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