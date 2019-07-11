Плановые отключения в Мурманске на 12 июля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 12 июля.
Остановка котельных:
с 0.00 2 июля до 24.00 15 июля - остановка от Северной котельной (АО «МЭС») – 492 дома;
с 8.00 9 июля до 24.00 22 июля - остановка от Центральной котельной (ПАО «МТЭЦ») – 332 дома.
Испытания на тепловые потери:
с 8.00 9 июля до 24.00 11 июля - испытания на тепловые потери от котельной «Абрам-Мыс» (АО «МЭС») – 16 домов;
с 8.00 10 июля до 24.00 12 июля - испытания на тепловые потери Восточной котельной (ПАО «МТЭЦ») – 458 домов.
От холодного и горячего водоснабжения:
8.30 – 23.00 - ул. Книповича, 49а, 51, 59, 61 корп. 1, 63.
От холодного водоснабжения:
9.00 – 17.00 - ул. Набережная, 13.
От газоснабжения:
9.30 – 16.00 - ул. Генерала Щербакова, 12, 14, 20; ул. Инженерная, 8.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.