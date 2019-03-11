Плановые отключения в Мурманске на 12 марта
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 12 марта.
От горячего водоснабжения и отопления:
9.00 – 16.00 - ул. Капитана Пономарева, 9 корп. 3, 9 корп. 4.
От горячего водоснабжения:
с 9 часов 11 марта до 17 часов 12 марта - ул. Генералова, 11, 13, 15; ул. Декабристов, 10, 12; ул. Зеленая, 82;
с 11.50 и до окончания выполнения работ - ул. Генералова, 23/1;
с 9 часов 12 марта до 17 часов 14 марта - ул. Крупской, 32, 34, 40;
9.00 – 15.00 - ул. Нахимова, 19; ул. Карла Либкнехта, 9, 11, 12; просп. Ленина, 98, 100;
9.00 – 16.00 - ул. Генералова, 19/1; ул. Капитана Маклакова, 16.
От холодного водоснабжения:
8.30 – 17.00 - ул. Куйбышева, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23; ул. Радищева, 42/10, 44/9; ул. Рылеева, 6;
9.30 – 16.00 - ул. Чумбарова-Лучинского, 15, 17, 19.
От газоснабжения:
9.30 – 16.30 - ул. Бабикова, 16; ул. Гвардейская, 9а; ул. Гагарина, 6, 8; просп. Героев-североморцев, 56, 58.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.