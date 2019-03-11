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Мурманская область. Арктика11.03.19 17:50

Плановые отключения в Мурманске на 12 марта

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 12 марта.

От горячего водоснабжения и отопления:

9.00 – 16.00 - ул. Капитана Пономарева, 9 корп. 3, 9 корп. 4.

От горячего водоснабжения:

с 9 часов 11 марта до 17 часов 12 марта -  ул. Генералова, 11, 13, 15; ул. Декабристов, 10, 12; ул. Зеленая, 82;

с 11.50 и до окончания выполнения работ - ул. Генералова, 23/1;

с 9 часов 12 марта до 17 часов 14 марта - ул. Крупской, 32, 34, 40;

9.00 – 15.00 - ул. Нахимова, 19; ул. Карла Либкнехта, 9, 11, 12; просп. Ленина, 98, 100;

9.00 – 16.00 - ул. Генералова, 19/1; ул. Капитана Маклакова, 16.

От холодного водоснабжения:

8.30 – 17.00 - ул. Куйбышева, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23; ул. Радищева, 42/10, 44/9; ул. Рылеева, 6;

9.30 – 16.00 - ул. Чумбарова-Лучинского, 15, 17, 19.

От газоснабжения:

9.30 – 16.30 - ул. Бабикова, 16; ул. Гвардейская, 9а; ул. Гагарина, 6, 8; просп. Героев-североморцев, 56, 58.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

Комментарии

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