Мурманская область. Арктика09.11.18 17:50
Плановые отключения в Мурманске на 12 ноября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 12 ноября.
От горячего водоснабжения:
9.00 – 15.00 - ул. Новое Плато, 14, 18.
От холодного водоснабжения:
8.30 – 16.30 – просп. Ленина, 17; ул. Полярные Зори, 1.
От электроснабжения:
9.00 – 16.00 - ул. Олега Кошевого, 6 корп. 1, 12 корп. 1, 14 корп. 1, 16 корп. 1, 16 корп. 2.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
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