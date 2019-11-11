Плановые отключения в Мурманске на 12 ноября

Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска". Мы, учащиеся, администрация МБОУ КШМ и педагоги, помним и скорбим по поводу трагедии, случившейся летом сего года в Баренцевом море. Что сказать и написать: погиб офицер, гордость ВМФ РФ, находясь на Комментарий к новости: Имя Героя России Дениса Опарина в сердцах северян

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