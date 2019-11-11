Плановые отключения в Мурманске на 12 ноября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 12 ноября.
От горячего водоснабжения и теплоснабжения:
с 9.30 12 ноября до выполнения работ 12 ноября - ул. Володарского, 2/12, 1, 2а, 2б; ул. Октябрьская, 29; ул. Привокзальная, 14, 16, 18, 20, 22, 24; ул. Челюскинцев, 14;
9.00 – 12.00 - пр-д Молодёжный, 1;
9.00 – 16.00, ул. Гвардейская, 21, 22, 24; ул. Павлова, 6 корп. 2.
От холодного водоснабжения:
9.00 – 11.00 - ул. Крупской, 25, 27.
От газоснабжения:
9.30 – 16.30 – просп. Кольский, 70; ул. Халатина, 8; ул. Полярные Зори, 41 корп. 3; просп. Героев-североморцев, 15 корп. 1, 53, 55;
10.00 – 16.00 - ул. Александрова, 20.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.