Плановые отключения в Мурманске на 12 октября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 12 октября.
От горячего водоснабжения и отопления:
9.00 - 16.00 - просп. Героев-североморцев, 3 корп. 2, 5 корп. 2, 48, 50; ул. Калинина, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 25, 27, 29, 31а; ул. Шестой комсомольской батареи, 11, 13.
От горячего водоснабжения:
9.00 - 20.00 – Верхнеростинское шоссе, 9, 11, 13, 15, 17;
с 9.00 12 октября - до 17.00 13 октября - просп. Кольский, 24, 30.
От холодного и горячего водоснабжения:
11.00 - 14.00 - ул. Героев Рыбачьего, 35 корп. 1.
От электроснабжения:
9.00 - 17.00 - ул. Хлобыстова, 35.