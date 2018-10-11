Плановые отключения в Мурманске на 12 октября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 12 октября.
От горячего водоснабжения и отопления:
09.00 - 16.00 - пер. Водопроводный, 3, 7 (корп. 1, 2), 9, ул. Карла Либкнехта, 40, 42, 44.
От холодного водоснабжения:
09.00 - 17.00 - ул. Зои Космодемьянской, 2, 2 (корп. 1), 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16.
От газоснабжения:
09.30 - 16.30 - ул. Полухина, 11, 12а, ул. Коминтерна, 16, 18, 20, ул. Гагарина, 3, 31, ул. Гаджиева, 14, ул. Полухина, 12.
От электроснабжения:
09.00 - 16.00 - ул. Героев Рыбачьего, 36, 38, 40, 42, 44.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.