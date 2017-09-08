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Мурманская область. Арктика08.09.17 17:58

Плановые отключения в Мурманске на 12 сентября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 12 сентября.

От холодного водоснабжения:

8.30 – 23.00 - ул. Радищева, 35/8, 37/7; ул. Куйбышева, 1, 1а, 1б, 2, 2а, 3, 4, 5; ул. Павлова, 19.

От электроснабжения:

9.00 – 11.00 - ул. Крупской, 40а.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

 

 

 

 

 

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