Плановые отключения в Мурманске на 12 сентября

DIMON Василий, не обращай внимание на этих "тушканчиков". От этих праздно любопытных людей сегодня никуда не деться - им бы селфи на фоне трупов делать, а не людей спасать! Комментарий к новости: Опрокинувшаяся спецмашина доставила удовольствие многим мурманчанам - свидетелям необычного ДТП

Василий Гусев Радость от последствий сего ДТП со стороны мурманчан, жителей города-героя вызывает недоумение и тревогу. В чем причина такого поведения жителей столицы Кольского Заполярья, что же их так веселит и Комментарий к новости: Опрокинувшаяся спецмашина доставила удовольствие многим мурманчанам - свидетелям необычного ДТП