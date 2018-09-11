Плановые отключения в Мурманске на 12 сентября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 12 сентября.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 11 сентября до 16.00 12 сентября - пр-д. Молодёжный, 11;
9.00 – 17.00 - ул. Адмирала Лобова, 27 корп. 1, 27 корп. 2, 27 корп. 3, 31 корп. 1, 31 корп. 2; ул. Адмирала Ушакова, 1, 3, 5 корп. 1, 5 корп. 2, 7 корп. 1, 7 корп. 2: ул. Осипенко, 2;
9.00 – 21.00 - ул. Шмидта, 9, 11, 11а, 17; переулок Русанова, 1, 2, 3, 4, 7, 8.
От холодного водоснабжения:
8.30 – 20.00 ул. Павлова, 1, 1а; ул. Капитана Пономарева, 4а; просп. Кирова, 51;
9.00 – 23.00 - переулок Казарменный, 19.
От газоснабжения:
9.30 – 16.30 – просп. Кольский, 47, 49; ул. Новое Плато, 16а; ул. Чумбарова-Лучинского, 18, 21, 23, 25.
От электроснабжения:
9.30 – 17.00 – просп. Героев-североморцев, 71;
14.00 – 17.00 – просп. Кирова, 23 корп. 2.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.