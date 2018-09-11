Плановые отключения в Мурманске на 12 сентября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 12 сентября.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 11 сентября до 16.00 12 сентября - пр-д. Молодёжный, 11;

9.00 – 17.00 - ул. Адмирала Лобова, 27 корп. 1, 27 корп. 2, 27 корп. 3, 31 корп. 1, 31 корп. 2; ул. Адмирала Ушакова, 1, 3, 5 корп. 1, 5 корп. 2, 7 корп. 1, 7 корп. 2: ул. Осипенко, 2;

9.00 – 21.00 - ул. Шмидта, 9, 11, 11а, 17; переулок Русанова, 1, 2, 3, 4, 7, 8.

От холодного водоснабжения:

8.30 – 20.00 ул. Павлова, 1, 1а; ул. Капитана Пономарева, 4а; просп. Кирова, 51;

9.00 – 23.00 - переулок Казарменный, 19.

От газоснабжения:

9.30 – 16.30 – просп. Кольский, 47, 49; ул. Новое Плато, 16а; ул. Чумбарова-Лучинского, 18, 21, 23, 25.

От электроснабжения:

9.30 – 17.00 – просп. Героев-североморцев, 71;

14.00 – 17.00 – просп. Кирова, 23 корп. 2.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.