Плановые отключения в Мурманске на 12 сентября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 12 сентября.
От горячего водоснабжения и теплоснабжения:
9.00 – 16.00 - просп. Героев-североморцев, 43а.
От горячего водоснабжения:
с 8.00 11 сентября по 16.00 13 сентября – просп. Кольский, 108 корп. 1, 108 корп. 2, 108 корп. 3;
9.00 – 16.00 - просп. Героев-североморцев, 35, 37, 39, 43, 45; проезд Молодёжный, 11; ул. Гагарина, 18, 20, 22, 24, 45, 47 корп. 1, 47 корп. 2, 49;
9.00 – 18.00 - ул. Генерала Фролова, 3, 4/6, 7, 7а, 8/80, 9а, 10, 11, 12, 13, 13а; ул. Полухина, 3, 9, 9а, 11, 12, 12а, 12б, 13, 14, 14а, 14б, 14в, 15, 16, 18, 20, 22.
От холодного и горячего водоснабжения:
с 23.00 12 сентября до 4.00 13 сентября - ул. Самойловой, 3.
От холодного водоснабжения:
9.00 – 14.00 - ул. Траловая, 22, 47, 47а, 49, 49а, 51.
От газоснабжения:
9.30 – 16.30 - ул. Прибрежная, 6, 23, 25; ул. Новое Плато, 19, 20, 22; ул. Гарнизонная, 20; ул. Чумбарова-Лучинского, 20, 29, 33;
10.00 – 17.00 - ул. Карла Либкнехта, 34/7.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.