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Мурманская область. Арктика11.01.18 17:50

Плановые отключения в Мурманске на 12 января

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 11 января.

От холодного и горячего водоснабжения:

10.00 – 14.00  - ул. Крупской, 22.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 17.00 - ул. Адмирала Лобова, 43, 43 корп. 1, 43 корп. 2, 43 корп. 3, 45.

От газоснабжения:

9.30 – 16.30 – просп. Кольский, 224, 226, 228; ул. Павлика Морозова, 1/7, 2/11; проспект Героев-североморцев, 79, 81;

10.00 – 16.00 - ул. Новое Плато, 22.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

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