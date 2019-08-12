Плановые отключения в Мурманске на 13 августа
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 13 августа.
Остановка котельных:
с 8.00 23 июля до 24.00 12 августа – остановка котельной ТЦ «Росляково-1» (МУП «Североморские теплосети») – 67 домов;
с 0.00 1 августа до 24.00 14 августа – остановка котельной «Роста» (АО «Мурманэнергосбыт») – 114 домов;
с 8.00 22 июля до 24.00 23 августа - остановка котельной АО «ММРП» – 18 домов;
с 8.00 13 августа до 24.00 19 августа - остановка Восточной котельной (ПАО «МТЭЦ») – 458 домов.
От холодного водоснабжения:
9.00 – 18.00 - ул. Полухина, 12, 12а, 12б, 14, 14а, 14б, 14в, 15, 16, 16б, 18; ул. Генерала Фролова, 3, 5, 7, 7а, 9а;
9.00 – 23.00 - ул. Адмирала Лобова, 11, 15а.
От газоснабжения:
9.00 – 17.00 - ул. Советская, 15 (мкр.Росляково);
9.30 – 16.30 – просп. Кольский, 20, 24; ул. Карла Маркса, 25;
10.00 – 16.00 - ул. Октябрьская, 23.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.