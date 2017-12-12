Плановые отключения в Мурманске на 13 декабря

Как люди похожи на собак: так же брешут, не зная меры. Готовы загрызть друг друга.

Василий П.

А как эта любительница собачек умудрилась потерять свою любимую шавку? Почему она не рассказала об этом. А то у нее все плохие, а она самая добрая - запихала в багажник полуживую собаку, а теперь опра