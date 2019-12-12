Плановые отключения в Мурманске на 13 декабря

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 13 декабря.

От горячего водоснабжения:

с 9:00 11 декабря до 16:00 13 декабря - ул. Героев Рыбачьего, 35 (корп. 2), ул. Шабалина, 3, 5.

От холодного и горячего водоснабжения:

9.00 – 17.00 - ул. Фадеев Ручей, 13, 16, 19, 21, 22, 24, 25, 26.

От холодного водоснабжения:

8.30 – 23.00 - ул. Книповича, 17, 19, 20, 21, 21а, 22, 23, 23а, 24; ул. Полярные Зори, 12а.

От газоснабжения:

9.30 – 16.30 – просп. Кирова, 24, 54, 56, 58; ул. Подстаницкого, 20, 20а.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.