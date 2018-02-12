Плановые отключения в Мурманске на 13 февраля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 13 февраля.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 12 февраля до 16.00 14 февраля - просп. Кольский, 171, 173;
с 9.00 13 февраля до 16.00 14 февраля - просп. Кольский 165.
От холодного и горячего водоснабжения:
9.00 – 15.00 - ул. Крупской, 22.
От газоснабжения:
9.30 – 16.30 - ул. Генерала Щербакова, 6, 8, 12; ул. Полярные Зори, 6, 7; пер. Терский, 3; ул. Загородная, 19; ул. Челюскинцев, 30а.
10.00 – 16.00 - просп. Ленина, 24, 26.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.