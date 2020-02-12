Плановые отключения в Мурманске на 13 февраля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 13 февраля.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 11 февраля до 16.00 14 февраля - ул. Шабалина, 47;
с 9.00 12 февраля до 16.00 13 февраля- ул. Героев Рыбачьего, 18;
с 9.00 12 февраля. до 16.00 14 февраля - ул. Героев Рыбачьего, 26;
9.00 – 17.00 - ул. Мира, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 25; ул. Скальная, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30.
От холодного и горячего водоснабжения:
8.30 – 20.00 - ул. Полярные Зори, 12, 14, 16, 18.
От холодного водоснабжения:
17.00 – 22.00 - ул. Первомайская, 12, 22, 24; просп. Кольский, 149а.
От газоснабжения:
9.30 – 16.30 - ул. Генерала Щербакова, 6, 8, 18; ул. Полярные Зори, 9; ул. Карла Либкнехта, 8, 30а; ул. Челюскинцев, 21а; ул. Хлобыстова, 31.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.