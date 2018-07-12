Плановые отключения в Мурманске на 13 июля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 13 июля.

Опрессовка тепловых сетей:

с 8.00 10 июля до 24.00 13 июля - испытания на тепловые потери от котельной «Абрам-Мыс» – 16 домов.

Остановка котельных:

с 8.00 3 июля до 24.00 16 июля - остановка от Северной котельной (АО «МЭС») - 492 дома;

с 9.00 10 июля до 24.00 23 июля - остановка от Центральной котельной (ПАО «МТЭЦ») - 332 дома.

От горячего водоснабжения:

8.30 – 16.30 – просп. Кольский, 186; ул. Шевченко, 11а, 11, 14, 15, 16а, 18, 24, 26, 26а, 28, 7, 7а, 7б.

От газоснабжения:

9.30 – 16.30 - ул. Книповича, 21;

10.00 – 15.00 – просп. Кольский, 222.

От электроснабжения:

11.00 – 13.00 – просп. Кольский, 165.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.