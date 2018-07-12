Плановые отключения в Мурманске на 13 июля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 13 июля.
Опрессовка тепловых сетей:
с 8.00 10 июля до 24.00 13 июля - испытания на тепловые потери от котельной «Абрам-Мыс» – 16 домов.
Остановка котельных:
с 8.00 3 июля до 24.00 16 июля - остановка от Северной котельной (АО «МЭС») - 492 дома;
с 9.00 10 июля до 24.00 23 июля - остановка от Центральной котельной (ПАО «МТЭЦ») - 332 дома.
От горячего водоснабжения:
8.30 – 16.30 – просп. Кольский, 186; ул. Шевченко, 11а, 11, 14, 15, 16а, 18, 24, 26, 26а, 28, 7, 7а, 7б.
От газоснабжения:
9.30 – 16.30 - ул. Книповича, 21;
10.00 – 15.00 – просп. Кольский, 222.
От электроснабжения:
11.00 – 13.00 – просп. Кольский, 165.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.