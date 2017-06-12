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Мурманская область. Арктика12.06.17 17:50

Плановые отключения в Мурманске на 13 июня

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 13 июня.

Опрессовка тепловых сетей:

с 8 часов 13 июня до 24 часов 16 июня – опрессовка тепловых сетей от котельной Роста  (АО «МЭС») - 114 домов.

От горячего водоснабжения и отопления:

9.00 – 16.00 -  переулок Якорный, 6, 8, 10, 12, 14, 16; проезд Ледокольный, 23, 25, 27, 29, 31.

От горячего водоснабжения:

9.00 – 17.00 - ул. Книповича, 35 (корп. 3).

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

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