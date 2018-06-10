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Мурманская область. Арктика10.06.18 18:00

Плановые отключения в Мурманске на 13 июня

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 13 июня.

Опрессовка тепловых сетей:

с 8 часов 13 июня до 24 часов 19 июня – опрессовка тепловых сетей от Центральной котельной (МТЭЦ) - 332 дома;

с 8 до 24 часов 13 июня  – опрессовка тепловых сетей от котельной «Угольная» - 3 дома;

с 8 часов 13 июня до 24 часов 15 июня – опрессовка тепловых сетей после окончания отопительного сезона от ЦТП 202, 203, 62, 69 - 68 домов.

От холодного и горячего водоснабжения:

9.00 – 16.00 - ул. Героев Рыбачьего, 1, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 16 корп. 2; Кольский проспект, 188, 194, 196, 198.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 17.00 - ул. Адмирала Лобова, 31 корп. 1 и 2.

От газоснабжения:

8.30 – 16.00 - ул. Молодёжная (жилой район Росляково), 13.

От электроснабжения:

17.00 – 20.00 - ул. Самойловой, 5.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

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